Minder coronabesmettingen, maar daling gaat minder hard

Het aantal coronabesmettingen in Brabant daalt nog steeds. Dat blijkt uit de cijfers van de Rijksoverheid. De afgelopen week werden in onze provincie 2379 mensen positief getest, vorige week waren dat er nog 3117.

De daling gaat minder hard dan vorige week, toen nam het aantal positief geteste mensen met bijna de helft af. Ook landelijk is er een daling. Er werden in de afgelopen week in heel Nederland 18.048 mensen positief getest, een week eerder waren dat er nog 21.005 in zeven dagen tijd.