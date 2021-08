PSV dicht bij Champions League: sportief en financieel forse stap vooruit

PSV viert de goal van Bruma (foto: ANP). vergroot

PSV heeft gedaan wat het moest doen in Denemarken en staat nu voor de laatste horde richting het grote doel van deze voorbereiding: kwalificatie voor de Champions League. Natuurlijk is het Miljoenenbal ontzettend winstgevend voor de Eindhovenaren, maar de sportieve ervaring die PSV kan opdoen is misschien nog wel meer waard.

“Dit is heel mooi natuurlijk, maar we hebben verder nog niets”, zei PSV-trainer Roger Schmidt na afloop. Het toont de ambitie en gedrevenheid van de Eindhovenaren. Ze willen hoe dan ook die tweede plaats van vorig seizoen bekronen met het behalen van Champions League-voetbal.

Tweederde van die uitdaging zit erop, maar de meest lastige beproeving zal volgende week komen. PSV neemt het namelijk op tegen Benfica. De Portugezen wonnen afgelopen week met 0-2 in Rusland van Spartak Moskou en waren in de return met dezelfde cijfers te sterk voor de Russen.

PSV verzekerde zich dinsdagavond in ieder geval al van vijf miljoen euro door het bereiken van de play-offs. Europa League-voetbal werd na Galatasaray al binnengesleept, maar PSV wil logischerwijs meer. Als PSV zich plaatst voor de groepsfase van de Champions League, ontvangt het sowieso al iets meer dan vijftien miljoen euro aan startgeld. Tel daar nog de televisie-inkomsten, miljoenen euro’s van de coëfficiënten-ranking en bijvoorbeeld ticket-opbrengst bij op en de financiële afdeling van PSV kan zo een miljoentje of 35 tegemoet zien. En dat is toch wel een grote stap voorwaarts voor PSV, dat al een aantal jaar begroot op Europa League-voetbal.

Startpremie: €15,64 miljoen

Overwinning: €2,8 miljoen

Gelijkspel: €930.000

Plaatsing laatste 16: €9,6 miljoen

Niet alleen financieel is de Champions League een stap vooruit. Ook sportief is het voor de (jonge) PSV’ers natuurlijk een fantastisch podium om op te acteren. Mario Götze, Marco van Ginkel, Davy Pröpper, André Ramalho en Eran Zahavi hebben de nodige Champions League-ervaring. Voor jongens als Noni Madueke, Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré en Olivier Boscagli is de sportieve ervaring van spelen in de Champions League nagenoeg onbetaalbaar.

Ze kunnen zich meten met de allerbesten, presteren op het hoogste niveau en op die manier beter worden. De ervaring van het spelen op het hoogste niveau is niet alleen goed voor de spelers zelf, maar uiteindelijk kan dat bij goede prestaties ook goed van pas komen voor de portemonnee van de club. Spelers die goed presteren op Champions League-niveau zijn gewoonweg meer waard.

"Het spelen in de Champions League zou echt een jongensdroom zijn", zei Jordan Teze na afloop van het tweede duel met de Denen onder meer. "Allereerst al het kijken naar de loting, de wedstrijden met topteams. Daar zouden we ontzettend veel van kunnen leren. Maar we zijn er nog niet, we bekijken het stap voor stap."

Ook trainer Roger Schmidt hoopt dat PSV de klus tegen Benfica kan gaan klaren. "Het bereiken van de groepsfase van de Champions League is het grote doel van de hele voorbereiding geweest”, zegt Schmidt. “De Champions League is de beste competitie ter wereld. Het zou mooi zijn voor de jonge spelers om die ervaring op te doen. We zijn er nog niet, maar we kunnen het nu over twee weken in het Philips Stadion afmaken. Daar gaan we alles aan doen.”

