Legendarische scheepswerf van Verolme is online nog springlevend

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De legendarische Verolme scheepswerf in Heusden is online nog springlevend

Scheepswerf Verolme in Heusden werd in 1999 gesloten, maar op Facebook is de destijds belangrijkste werkgever van de regio nog steeds springlevend. Oud-werknemers delen er al bijna tien jaar lang iedere dag foto's en herinneringen.

Rob Bartol Geschreven door

Beheerder van de Facebookpagina is Mark de Weert uit Veen die tien jaar bij Verolme heeft gewerkt. "Het succes van de pagina Verolme Scheepswerf Heusden is het zogeheten werfgevoel. Een bijzonder woord, maar mensen die bij Verolme hebben gewerkt, weten precies wat dat betekent."

“De Facebookpagina voor de oud-medewerkers telt 350 leden”, vertelt Mark. “Het is een hechte en een serieuze groep van oud-medewerkers en familieleden. Nogal wat werknemers van het eerste uur zijn inmiddels flink op leeftijd en sommigen zijn helaas al overleden, maar nabestaanden willen toch contact blijven houden met dit stukje gedeelde geschiedenis.”

"Ik ging als jong manneke naar de bedrijfsschool en eindigde als lasser."

Onder deze zeer trouwe achterban is ook Nico Vereijst uit Elshout. "Ik heb dertig jaar bij Verolme gewerkt. In 1969 ging ik als jong manneke naar de bedrijfsschool om uiteindelijk in 1999 als lasser te eindigen. Na de sluiting van Verolme heb ik nog wat jaren door kunnen werken bij de verschillende bedrijven, die de scheepswerf of gedeelten daarvan overnamen."

Mark de Weert. vergroot

Nico vertelt verder dat 'voor zover hij het weet' er nooit een reünie heeft plaatsgevonden van oud-medewerkers. "Iedereen ging na de sluiting zo'n beetje zijn eigen gang en ik plaats ook foto's op de pagina."

"Toch een soort reünie, maar dan continu."

Mark en Nico vertellen dat er op de werf ook vriendschappen voor het leven zijn ontstaan, maar dat vriendschappen soms ook verwateren. "Daarom is die Facebookpagina ook zo leuk", vertelt Mark. "Mensen komen elkaar op de site weer tegen, gaan herinneringen delen, foto's plaatsen en laten Verolme weer tot leven komen door hun berichten en wetenswaardigheden. Toch een soort reünie, maar dan continu."

De pagina op Facebook is uiteraard te volgen in alle uithoeken van de wereld. Mark: "In Ierland werd de pagina opgemerkt door een man wiens vader op de scheepswerf had gewerkt. Hij zocht contact met mensen die nog met zijn vader hadden gewerkt. Lang verhaal kort: uiteindelijk heeft zijn vader nog een reisje naar Heusden gemaakt om te kijken wat er van zijn Verolme nog over was."

Naast de levendige Facebookpagina bezit het streekarchief Langstraat Heusden Altena een zeer uitgebreid archief over de scheepswerf van Verolme, waaronder ook honderden foto's.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.