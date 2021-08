Corona treft Willem II maar Fred Grim is realistisch: 'Het is niet anders'

Fred Grim druk bezig om zijn spelers goed neer te zetten (foto: OrangePictures). vergroot

Het leek bij Willem II allemaal heel goed te gaan in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tot veel spelers positief getest werden op corona. Twee oefenwedstrijden werden geschrapt en ook de trainingen verliepen anders dan gehoopt. Trainer Fred Grim is er niet door uit het veld geslagen. "Hier moeten we het mee doen."

Willem II oefende dinsdagavond tegen het Belgische Excelsior Virton. Een club die komend seizoen actief is op het tweede niveau. Ook een club die na een jaar zonder proflicentie pas sinds kort weer een proflicentie heeft en een kleine maand geleden eigenlijk nog geen spelers onder contract had staan. De Tilburgse ploeg won moeizaam, met 2-1.

"We moeten blij zijn dat we hebben kunnen spelen. Ik heb kunnen kijken waar we staan na de afgelopen periode", zei Grim over het oefenduel. "We hebben een goede start gemaakt in de voorbereiding, stapjes gemaakt. Maar de afgelopen twee weken hebben we weinig kunnen doen. Dan ben je ook benieuwd hoe het nu in zo’n wedstrijd gaat. Er is in ieder geval een hoop duidelijk geworden voor mij."

"We hebben een groep die wil luisteren, die wil leren en een groep die er energie in wil stoppen."

Oefenwedstrijden tegen Go Ahead Eagles en Sparta werden afgelast. Willem II oefende daardoor niet tegen een club die actief is op het hoogste niveau. Grim ligt er niet wakker van. “Ik kan daar wel iets van vinden, maar het is gewoon niet zo geweest. Ik kan wat dat betreft hoog of laag springen, het is nu eenmaal zo. Ik ben daar heel reëel in", zegt de oefenmeester, die wel wat punten voor verbetering zag. "Daar moeten we op trainen, het gevoel krijgen, vertrouwen tanken. We hebben een groep die wil luisteren, die wil leren en een groep die er energie in wil stoppen. Dat zijn de ingrediënten die we de komende weken nodig hebben."

Het is een paar dagen voor de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Feyenoord. In zijn hoofd heeft Grim het plaatje voor zondag bijna compleet, intern moet hij nog wel communiceren wie bijvoorbeeld de nieuwe aanvoerder is en wie - voorlopig - eerste keeper. "Dat zijn details die je normaal gesproken al helemaal duidelijk zou hebben. Nu nog niet. Maar het is zoals het is, het is nu een kwestie van flexibel zijn."

Willem II scoorde tegen Excelsior Virton al binnen drie minuten via Driess Saddiki. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door een doelpunt van Elton Kabangu, drie minuten voor tijd. Tussen die goals in ging het moeizaam. “Het was niet heel goed, een beetje chaotisch”, zegt Leeroy Owusu. “Het veldspel kon beter, maar we hadden wel veel energie.”

"Omdat we geen echte test hebben gehad, is het moeilijk in te schatten waar we nu staan."

“De laatste weken zijn wel apart geweest. Je hebt elke wedstrijd nodig om sterker te worden, dan is het lastig dat er ineens twee wedstrijden niet doorgaan. Maar we waren al een tijdje bezig, we hadden al aardig wat opgebouwd. Het is vervelend richting het einde van de voorbereiding en de start van de competitie, maar het is niet dat je alles kwijt bent. Omdat we geen echte test hebben gehad met een ploeg uit de Eredivisie is het wel heel moeilijk in te schatten waar we nu staan.”

Ook als verdediging, waar Willem II flink wat nieuwe spelers in heeft moeten passen. Veel oefenminuten hebben ze nog niet in de nieuwe samenstelling. Owusu weet dat het soms nog zoeken is naar automatismen, maar de rechtsback denkt dat het snel goed komt. “We doen gewoon ons best om alles te laten kloppen voor de competitie.”

Zo ziet Grim het ook. “We zijn positief ingesteld, willen met elkaar beter worden en hard werken. We zetten de schouders eronder.”

