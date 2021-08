PSV door naar play-offs Champions League waar Benfica wacht

PSV kende weinig moeite met Midtjylland (foto: ANP). vergroot

PSV is door naar de laatste voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren bleven zonder al te veel moeite overeind in Denemarken. In de derde en laatste voorronde wacht Benfica.

Job Willemse Geschreven door

PSV moest dinsdagavond tegen FC Midtylland een 3-0 voorsprong verdedigen uit het heenduel. In de MCH-Arena scoorde PSV via Bruma nog in de absolute slotfase, waardoor de Eindhovenaren met 0-1 wonnen.

'Volledige focus'

Vooraf was al duidelijk dat het wel heel gek moest lopen wilde PSV nog in de problemen komen tegen FC Midtjylland. Toch waakte trainer Roger Schmidt voor gemakzucht en eiste hij volledige focus op de ontmoeting met de Denen. PSV startte gretig, maar echte kansen werden niet gecreëerd door de Eindhovenaren.

In Eindhoven miste tegenstander Midtjylland al zes spelers door coronaperikelen binnen de club. Deze zes spelers waren er ook dinsdagavond niet bij. Toch kwam de Deense nummer twee anders voor de dag dan vorige week. Midtjylland toonde in de eerste helft meer haar op de tanden en werd na een minuut of twintig voor het eerst gevaarlijk: een vrije trap werd scherp ingebracht, waarna een kopbal van een van de Denen maar rakelings langs ging.

PSV minder fris

In een verder niet al te enerverende eerste helft probeerde de thuisploeg PSV nog wel pijn te doen, maar tot echte kansen kwam ze niet. Aan PSV-zijde waren Eran Zahavi en Cody Gakpo nog dichtbij de openingstreffer, maar PSV was niet zo fris en scherp als afgelopen zaterdag (uit bij Ajax) en vorige week dinsdag (Midtjylland-thuis). De equipe van Schmidt was slordig aan de bal, maar ze kon zich die slordigheden permitteren, aangezien de Denen er niet van konden profiteren.

Na rust werd het spelbeeld van de eerste helft voortgezet. Het duel kabbelde wat voort, waarbij Schmidt nog de nodige wissels doorvoerde. Zo werden Gakpo en Noni Madueke er binnen het uur afgehaald voor Bruma en Yorbe Vertessen, waarna ook Mario Götze even later werd gewisseld door Marco van Ginkel. In de slotfase mochten ook Mauro Junior en Fodé Fofana (debuut) nog hun opwachting maken.

Van Ginkel was na iets meer dan 80 minuten nog dicht bij de openingstreffer, maar zijn inzet ging rakelings langs het doel van de keeper van Midtjylland. Uiteindelijk pakte PSV via invaller Bruma toch nog de drie punten. De Portugees zette zijn ploeg in de absolute slotfase op 0-1.

Nu op naar Lissabon

PSV stuit nu in de volgende ronde op Benfica. De Portugezen waren tijdens het eerste duel met Spartak Moskou, in Rusland, met 0-2 te sterk. In eigen huis zegevierden ze dinsdagavond met dezelfde cijfers.

PSV speelt volgende week in ieder geval eerst uit in Lissabon, waarna een week later tijdens de return in het Philips Stadion in Eindhoven de definitieve beslissing zal vallen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.