Coronanieuws: 86 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

09.45

08.30 - Ahold Delhaize verkoopt meer, maar voelt versoepelingen wel

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft de omzet in het afgelopen kwartaal opnieuw weten op te voeren. Dat kwam wel deels door overnames. Op vergelijkbare basis, dus alleen kijkend naar winkels die vorig jaar in het tweede kwartaal ook al open waren, bleef de omzet gelijk. In Nederland en België werd daarbij nog groei geboekt, maar in de Verenigde Staten was er krimp. Daar werden de coronamaatregelen niet alleen eerder versoepeld dan in Europa, maar werd vorig jaar ook meer gehamsterd.