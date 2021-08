Coronanieuws: meer regio's doen stapje terug naar risiconiveau 'zorgelijk'

03.30



Het aantal coronagevallen in Nederland daalt verder en het aantal ziekenhuisopnames begint ook te dalen. Dit is terug te zien op de kaart van risiconiveaus in Nederland. De overheid stelt die woensdag weer vast voor de 25 veiligheidsregio's. Waarschijnlijk kunnen meerdere regio's het hoogste niveau verlaten en zakken een paar streken naar het op een na laagste niveau. Welke status een gebied krijgt, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames.