Tropische rode ibis wordt steeds vaker gespot in Brabant, dit is waarom

De zeldzame, tropische rode ibis wordt steeds vaker gespot in Brabant. Alleen al in de afgelopen weken werd de vogel gezien in Lithoijen, Heeswijk en Breda. Wat komt de felrode vogel hier doen en gaan we deze vaker in onze provincie zien?

Als je er eentje ziet, kun je er onmogelijk omheen. De felrode, Zuid-Amerikaanse vogel valt behoorlijk op door zijn kleur en zijn lengte van meer dan zestig centimeter. De rode ibis komt vooral voor in Colombia, Ecuador en Brazilië. De vogel is gewend aan vochtige moerassen, prachtige mangrovebossen en uitgestrekte lagunes. Dat is toch heel iets anders dan het veel minder exotische Lithoijen of Heeswijk. Dus wat doet de ibis hier?

Waarschijnlijk zijn alle ibissen die hier worden gezien in gevangenschap in Nederland geboren en zijn ze dus niet vanuit Zuid-Amerika naar Brabant komen vliegen. Wie een rode ibis rondom Eindhoven ziet, kan er vanuit gaan dat deze afkomstig is uit dierenpark Zoo Veldhoven. Daar vliegen er een paar los, zei eigenaar Richard Loomans eerder tegen Omroep Brabant.

Omdat de ibissen op vrijwel dezelfde dagen op verschillende plekken in de provincie worden gezien, kunnen we ervan uitgaan dat er meerdere ‘ontsnapte’ ibissen rondvliegen. Waar de ‘Bredase’ ibis vandaan komt, is nog onduidelijk. En of de rode ibis vanuit Veldhoven naar Heeswijk Dinther is gevlogen, is ook niet bekend. Sommige 'Brabantse' ibissen zouden uit een dierenpark uit België kunnen komen, want daar ontsnapten vorig jaar veertien rode ibissen uit een kooi na een storm.

Zou het kunnen dat de ibis zich permanent in Brabant gaat vestigen? Dat is zeer onwaarschijnlijk zegt Paul van Els van Sovon Vogelonderzoek in het NRC. “Vanwege de winters denk ik toch van niet”, zegt Van Els tegen de krant. “Ik schat de kans klein, maar het zal niet de eerste keer zijn geweest dat zoiets fout wordt voorspeld.”

