De rode Ibis die langs de Dommel in Eindhoven werd gespot, heeft waarschijnlijk geen tripje uit Zuid-Amerika achter de rug, maar uit Veldhoven. De kans is groot dat hij uit dierenpark Zoo Veldhoven is komen vliegen, vertelt eigenaar Richard Loomans. “Ik heb er wel een paar losvliegen ja.”

Het dier is dan niet echt ‘vermist’. “Zo zou ik het niet willen noemen”, zegt Loomans. “Maar een rode Ibis in Eindhoven, die zal wel van ons afkomen.” In zijn park vliegen de vogels vrij rond. “De kooi is met stormschade kapotgegaan”, zo legt hij uit. En sindsdien vliegen de Ibissen zelf rond het park. Maar écht ver weg, gaan ze meestal, niet. “We voederen ze op het park, dus ze komen telkens in Veldhoven terug.”

"Ze zijn heel moeilijk te vangen."

De vogels krijgen speciaal voer van Loomans, maar dat wil niet zeggen dat de ‘Eindhovense’ Ibis nu honger lijdt. “In deze tijd kunnen ze zich heel goed redden buiten.” Daar komt bij dat de Ibissen ook hartstikke goed kunnen vliegen, vertelt Loomans. Dus een poging om het dier te vangen, daar gaat hij zich niet aan wagen. “Als je in de buurt komt en hij vliegt weg, zit 'ie zo tien kilometer verderop. Dat maakt ze heel moeilijk te vangen.”

Looman hoopt natuurlijk wel dat de Ibis zijn weg naar Veldhoven terugvindt. Maar vooralsnog lijkt dat niet het geval. De vogel is maandagmorgen gespot boven de Strabrechtse Heide, zo meldt Mirian Sweegers. "Hij vloog over het Beuven", zo meldt ze. "In zuidwestelijke richting." Dat is niet richting Veldhoven.

