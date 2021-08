Boer Jan gunt zijn kippen een Beter Leven, maar de regels staan in de weg

Jan Verhoisen op de plek waar hij een uitloop voor de kippen wil bouwen (Foto: Alice van der Plas) vergroot

De kippen van Jan Verhoijsen uit Someren zitten nu nog allemaal binnen. De boer wil een overdekte uitloop maken aan zijn stal om de kippen meer ruimte en buitenlucht te geven. Op die manier kan hij voldoen aan de regels voor 1 ster van het Beter Leven Keurmerk zodat zijn kippenvlees ook na 1 januari 2023 nog in de Nederlandse winkel verkocht kan worden. Een mooie ontwikkeling, zegt Jan, maar de regels staan hem in de weg.

Voor de bouw van een overdekte kippenuitloop moet zijn stal een aanbouw krijgen en daarvoor moet hij een vergunning aanvragen. Daar is Jan nu druk mee bezig. “Maar zo’n traject duurt meestal vijf jaar en die tijd hebben we niet.”

Volgens Verhoijsen, die ook voorzitter vleeskuikens bij de LTO is, staat de Nederlandse slachtkippenhouderij voor een enorme verandering. Nederland heeft 650 tot 700 vleeskuikenhouders en die zouden allemaal minimaal 1 ster moeten krijgen om zaken te kunnen blijven doen met de Nederlandse supermarkten. “Het is de wens van de supermarkten, van de politiek en van de maatschappij.”

"We gaan van 22 kippen per vierkante meter naar 10."

Voor die ene ster, een keurmerk van de Dierenbescherming, zijn een aantal maatregelen nodig in en om de stal:

De kippen moeten naar buiten kunnen wandelen.

Er moet daglicht zijn in de stal.

De kippen moeten speeltjes en strobalen krijgen.

Ook worden er minder dieren gehouden.

“We gaan dan van 22 kippen per vierkante meter naar 10”, zegt Verhoijsen.

De overdekte kippenuitloop is een gigantische investering voor de kippenhouder. De uitloop kan ook in de stal zelf gebouwd worden, maar volgens Verhoijsen is dat echt niet rendabel meer. “We hebben nu een enorme kans om de veestapel te verkleinen. Ik doe een beroep op de politiek om in actie te komen.”

"Straks moet ons kippenvlees geïmporteerd worden."

Die actie: dat de veehouder geen vergunning meer hoeft aan te vragen, maar alleen een melding hoeft te doen. Want het aanvragen van de vergunning zal de kippenhouders in de weg staan om het keurmerk te kunnen krijgen.

“Als we dit niet voor elkaar krijgen in Brabant, dan moeten supermarkten kippenvlees straks mogelijk importeren,” voorspelt Verhoijsen, “en dan gaan wij alles exporteren. Dat is niet bepaald lokaal produceren, laat staan kringlooplandbouw.”

Deze situatie vindt ook het Ministerie van Landbouw ‘onwenselijk’. Het ministerie geeft aan dat er gesprekken worden gevoerd met de pluimveesector en zo nodig met gemeentes en provincies om knelpunten, zoals vergunningsprocedures, op te lossen. Maar het verlenen van de vergunning zal uiteindelijk een zaak zijn van de provincie of gemeenten.

“Het vlees met 1 ster was altijd voor een klein publiek, nu wordt het in één klap de standaard.”

Albert Heijn denkt dat er in 2023 voldoende pluimveehouders zullen zijn die aan de nieuwe regels kunnen voldoen en dat er al veel Nederlandse pluimveehouders met het keurmerk werken. Supermarkt Jumbo wil samen met lokale overheden kijken of procedures kunnen worden versneld.

Maar waarom zijn de kippenhouders niet eerder zelf voor 1 ster gegaan? De wens voor een beter dierenleven bestaat toch al veel langer? “Dan was je een roepende in de woestijn geweest”, zegt Verhoijsen. “Het vlees met 1 ster was altijd voor een klein publiek, nu wordt het in één klap de standaard.”

Overigens zitten er nog meer hobbels in de weg voor een fijner kippenleven: de uitstoot. Want zorgt een uitloop met buiten wandelende kippen niet voor meer overlast? Zo zou de uitstoot van ammoniak omhoog kunnen gaan.

"De kip wordt hier in betere omstandigheden gehouden dan waar dan ook."

“Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van meer uitloop”, zegt woordvoerder Niels Dorland van de Dierenbescherming. “Kun je bijvoorbeeld de extra uitstoot van een uitloop aan de stal wegstrepen tegen het feit dat er veel minder kippen worden gehouden? Op die vraag hebben we nog geen antwoord.”

Jan Verhoijsen van de LTO hoopt dat er snel duidelijkheid komt voor de pluimveehouders. De sector is belangrijk voor zijn dorp Someren. “Er zit zoveel bedrijvigheid omheen. En de kip wordt hier al in betere omstandigheden gehouden dan waar dan ook.”

