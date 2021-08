Gevaarlijke tijgermug dit jaar al vijf keer gevonden in Nederland

Tijgermug (Foto: NVWA). vergroot

Dit jaar zijn tot nu toe in vijf Nederlandse plaatsen tijgermuggen gevonden. Dat gebeurde in Zevenbergschen Hoek, Amstelveen, Assen, Lelystad en Sittard. Daarnaast is er in Haarlemmermeer (Schiphol) een aantal gelekoortsmuggen aangetroffen, meldt de stichting platform Stop invasieve exoten, die de muggencijfers bijhoudt. De stichting baseert zich op gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

ANP Geschreven door

In Zevenbergschen Hoek werden in juli eitjes van de tijgermug gevonden op een parkeerplaats langs de snelweg A16. De NVWA vermoedt dat de muggen zijn meegekomen met vracht- of vakantieverkeer uit zuidelijke landen.

Virusziekten

De tijgermug en de gelekoortsmug zijn dieren die van oorsprong niet in Nederland voorkomen. Ze kunnen verschillende virusziekten verspreiden bij mens en dier, zoals dengue (knokkelkoorts), zika, chikungunya, gele koorts, westnijlvirus en verschillende vormen van hersenontsteking. De beestjes komen waarschijnlijk mee met geïmporteerde autobanden en bamboeplantjes.

Toezichthouder NVWA vermeldt op de website alleen waar en wanneer de exotische muggen gevonden zijn. Hoeveel muggen er per vondst zijn gedaan wordt aan het eind van het jaar bekendgemaakt.

Zwart met witte streepjes

Vorig jaar zijn er in tien gemeenten tijgermuggen en op twee plaatsen gelekoortsmuggen gevonden. Het ging toen om 585 tijgermuggen en 34 gelekoortsmuggen.

De tijgermug is een stuk kleiner dan een gewone mug en heeft zwart met witte streepjes. De gelekoortsmug, die vooral overdag steekt, is 3 tot 4 millimeter groot. Deze exotische mug is donkerkleurig en heeft witte strepen op de poten.

LEES OOK: Eitjes van gevaarlijke tijgermug gevonden op parkeerplaats langs de A16

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.