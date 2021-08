Máxima MC wil moeder en ongeboren kind 24 uur per dag gaan monitoren

Mooi vooruitzicht voor ziekenhuis én moeder in spe (foto: MMC). vergroot

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven wil zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen 24 uren per dag gaan volgen. Het ziekenhuis werkt samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan een nieuwe techniek waarbij de elektrische activiteit van de hartspier van moeder en kind en de baarmoederspier wordt gemeten. Zo moeten mogelijke complicaties eerder worden opgespoord.

Het ziekenhuis krijgt van de organisatie voor zorginnovatie ZonMw 3 miljoen euro voor het onderzoek. De nieuwe techniek is weliswaar klaar, maar het is nog niet bekend wanneer die in gebruik wordt genomen.

Later ook landelijke toepassing

Het MMC loopt in ons land voorop op het gebied van de zorg voor ongeboren kinderen en hun ouders. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in kindergeneeskunde en heeft een speciale kinderpolikliniek. De resultaten van het onderzoek kunnen dan ook in de gehele Nederlandse geboortezorg worden toegepast.

Met de huidige technieken kunnen moeder en kind slechts een paar keer per dag en gedurende een korte tijd worden gevolgd. Zwangere vrouwen vinden een langduriger meting onprettig. Bovendien is er dan vaak assistentie nodig van verpleegkundigen.

'Samenwerking internationaal bijzonder'

Guid Oei is gynaecoloog bij Máxima MC en ook verbonden aan de TU/e: "Dankzij de unieke samenwerking van ingenieurs, gynaecologen en kinderartsen waren we in staat om deze technologie van begin tot eind te ontwikkelen en nu voor de zwangere vrouwen beschikbaar te hebben.”

Het MMC werkt ook aan een een centraal aanspreekpunt dat 24 uur per dag bereikbaar is voor patiënten, hun familie en zorgverleners. Met het geld kan deze service worden uitgebreid.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.