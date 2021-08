Meisje (17) van fiets getrokken: getuige meldt zich bij de politie

De politie heeft gesproken met de man die maandagnacht mogelijk heeft gezien dat er in Halsteren een meisje van een fiets werd getrokken. Het gaat om een oudere man met een hond naar wie de politie op zoek was.

Hij heeft zich woensdagmiddag gemeld. Het meisje kon herinneren dat zij de man na de aangrijpende momenten had gezien en dat hij 'wat?' had geroepen.

De politie hoopt dat hij meer kan vertellen over het incident, dat zich even na middernacht voordeed. Het slachtoffer van 17 reed over de Langstraat in Halsteren toen een man haar bij indoor-speelpaleis Monkey Town van haar fiets trok. Ze wist haar belager na een worsteling en door te gillen en te schreeuwen af te schrikken. De man reed vervolgens op een grijze fiets in de richting van de kruising Langstraat met de Biezenlaan.