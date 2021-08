230.000 euro aan boetes: autoluwe straat in Tilburg spekt de staatskas

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 230.000 euro aan boetes: Nieuwlandstraat in Tilburg spekt de staatskas

Een groot geel bord waarschuwt de automobilist en dreigt met een boete van 159 euro als ze toch de Nieuwlandstraat in Tilburg in rijden. Maar ga een uurtje posten dan de kans is groot dat je tien mensen heel gelukkig kunt maken door hen op het bord te wijzen. Of je benadeelt de staatskas: het is maar hoe je het bekijkt. Sinds 1 juli is de Nieuwlandstraat autoluw en int het CJIB de boetes: 1400 tot nu toe, goed voor 230.00 euro.

"Verboden in te rijden zonder verkeersontheffing tussen 11.00 en 06.00 uur. Boete 159 euro!" Het bord lijkt overduidelijk, maar toch zien veel automobilisten het niet.

Enkele reacties van bestuurders als ze op het bord worden gewezen:

“Hier mag je toch gewoon rijden, dit stukkie?”

“Nee joh!”

“Wij zijn Belgen hè, wij hebben dat niet gezien!”

“Wat een gezeik”, zegt een koerier gefrustreerd. De Belgische toerist is vrolijker als hij hoort dat hij zojuist 159 euro heeft bespaard: “Wij gaan een terrasje doen”, lacht hij voordat hij achteruit rijdt, de Korte Tuinstaat in, weg van het gevaar.

Verbaasde reacties van automobilisten: 159 euro boete als ze de Nieuwlandstraat inrijden. (foto: Omroep Brabant) vergroot

Hoe kan het zo vaak mis gaan? Verkeersdeskundige Ruud Hornman van Breda University loopt vanaf de Korte Tuinstraat in de richting van de Nieuwlandstraat. Hij wijst naar het bord voor hem. Het is een pijl naar links, waar je dus niet in mag rijden.

“Als ik hier als automobilist kom aanrijden, denk ik: ik moet hier linksaf. Dan kijk ik naar rechts of er verkeer aankomt en ik check nog even of er fietsers van links komen. Als ik dan optrek, is de kans erg groot dat ik die waarschuwingsborden echt helemaal over het hoofd zie.”

De opbrengst van de boetes belandt trouwens in de staatskas en niet in de gemeentekas. “Het is echt niet onze bedoeling de burger te pesten”, reageert een woordvoerder van de gemeente Tilburg. “We willen alleen zo min mogelijk sluipverkeer in de Nieuwlandstraat, om de stad zo toegankelijk mogelijk te maken voor fietsers en voetgangers.”

“Ik was helemaal met stomheid geslagen."

Ook Liek Naninck kreeg een boete in de bus. “M’n haren gingen recht overeind staan. Klopt dit dan? Heb ik iets gemist, vroeg ik me af? Liek liet het er niet bij zitten en ze stapte met haar boete naar de rechtswinkel. En ze was niet de enige. Veertig gedupeerden meldden zich tot nu toe en dat aantal loopt hard op.

“Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt”, zegt Jos van Roestel van de rechtswinkel. “Ik denk dat dit mensen zijn die normaal gesproken nooit een verkeersboete krijgen. Ik merk dat ze heel verontwaardigd zijn. ‘Ik gedraag me heel normaal in het verkeer en dan overkomt mij dit’, zeggen ze dan.”

“Ik was helemaal met stomheid geslagen", zegt Liek over haar boete. “Ik reed gewoon door de straat, zoals ik dat al doe sinds ik hier woon.”

Dat is ook de reden dat de rechtswinkel een rechtszaak over de boetes met vertrouwen tegemoet ziet. Jos van Roestel: “Er is eigenlijk niks veranderd. De weg ziet er verder hetzelfde uit. Je kunt er op dezelfde manier doorheen rijden. Dus ik schat de kans heel groot dat de klagers succes hebben, bijvoorbeeld door een lagere boete.”

