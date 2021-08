Met je auto ingesloten door honderden schapen: 'Zo geweldig'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 25 kilometer moesten zeker tweehonderd schapen lopend afleggen voordat ze een nieuw gebied mochten gaan begrazen.

Jan Zengers reed met zijn auto door Bergeijk toen hij werd ingesloten door honderden schapen. Hij greep meteen naar zijn telefoon om het tafereel te filmen. De schattingen liepen uiteen van twee- tot driehonderd schapen. Het waren er in ieder geval heel veel die het verkeer in Bergeijk even stil lieten staan en waaraan voorbijgangers zich vergaapten. “Dit is toch geweldig, ook voor mijn kleinkinderen."

“Ik reed met mijn auto door het dorp toen ik die kudde zag. Met zowel ervoor als erachter twee honden, met een hesje aan”, vertelt Zengers. “De dieren werden vakkundig gedreven door een aantal herders, opvallend genoeg jongelui.”

"Niemand maakte er een probleem van."

“Ik heb ervan genoten en de andere mensen die toen op straat waren ook. Er was niemand die toeterde of er een probleem van maakte. Zelfs niet van de poep die achterbleef. Mijn kleinkinderen van drie en vijf die bij mij in de wagen zaten, vonden het ook prachtig. Ik heb vooral bewonderend toegekeken hoe die schapen zich in alle rust manoeuvreerden tussen een auto en een aanhanger die stilstonden op een rotonde. Ik ben wel benieuwd van wie die schapen waren, waar ze vandaan kwamen en wat hun bestemming was.”

Nou, dat weet Sjraar van Beek wel. Hij is directeur van Landschapsbeheer de Wassum in Venlo, dat al jaren schaapskuddes beschikbaar stelt om natuurlijk groen te beheren. Dat doet het bedrijf in samenwerking met de Stichting Het Kempisch Heideschaap.

"Over drie weken lopen ze dezelfde weg terug."

Van Beek: “In dit geval ging het om een kudde die vanuit Valkenhorst, een landgoed tussen Heeze-Leende en Valkenswaard, op weg was naar de Cartierheide tussen Bergeijk en Hapert om daar te gaan grazen. Een kilometer of 25, maar dat doen ze wel vaker. Over drie weken lopen ze dezelfde weg terug.”

Bergeijk is gewaarschuwd. En Jan Zengers, die graag dit soort activiteiten vastlegt met zijn camera, weet het nu ook. Net als de volgers van de Facebookpagina ‘Je komt uit Bergeijk als…’, die massaal en vooral enthousiast op zijn filmpje reageerden.

