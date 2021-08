Winkelstraat in Breda deels zonder stroom na brand in elektriciteitskast

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Een gedeelte van de Wilhelminastraat in het centrum in Breda zit woensdagmiddag nog altijd zonder stroom nadat een elektriciteitskast aan die straat in brand vloog. Netbeheerder Enexis meldde eerder dat alle 226 getroffen panden weer stroom hadden, maar dat was een foutje: 120 panden zitten rond kwart over vijf nog altijd zonder stroom.

Ron Vorstermans Geschreven door

Aan de Wilhelminastraat zitten onder meer Rituals, The Society Shop en Suitsupply, maar ook een aantal restaurants. Ook straten in de omgeving van deze winkelstraat hebben problemen.

Brand inmiddels onder controle

De brandweer schaalde op en probeerde de brand met speciaal poeder te blussen. Het vuur is inmiddels geblust. Netbeheerder Enexis is ter plaatse om onderzoek te doen naar de brand. De oorzaak is nog onduidelijk.

De brand, waarvan de rook snel ging liggen, trok veel bekijks.

