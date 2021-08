Ouder echtpaar dood gevonden in huis in Rosmalen

1/1 Ouder stel dood gevonden in huis in Rosmalen

In een huis aan de Valkeniersingel in Rosmalen zijn woensdagmiddag de lichamen gevonden van een oudere man en vrouw. Het gaat om het echtpaar dat er woont.

Over de doodsoorzaak is nog niets duidelijk. Rond kwart voor vijf werd de brandweer gealarmeerd. Die voerde metingen uit, maar stelde daarbij geen bijzonderheden vast.

Het huis ligt midden in de buurt De Overlaet-West in Rosmalen-Noord. De woning is afgezet met linten en de politie is met een onderzoek begonnen. Ook de forensische opsporing en een arts van de GGD zijn ingeschakeld.