Ouder echtpaar dood in huis Rosmalen: oorzaak nog onbekend

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Ouder stel dood gevonden in huis in Rosmalen

De politie kan nog geen uitsluitsel geven over de oorzaak van de dood van het echtpaar dat woensdagmiddag werd gevonden in hun huis aan de Valkeniersingel in Rosmalen. "Ons onderzoek is nog niet afgerond", liet ze later op de avond weten. De twee personen die zijn aangetroffen zijn een oudere man en vrouw.

Rond kwart voor vijf werd de brandweer gealarmeerd. Die voerde in het huis metingen uit, maar stelde daarbij geen bijzonderheden vast.

De politie zou zijn gewaarschuwd door een zoon die in het huis poolshoogte kwam nemen, schrijft het Brabants Dagblad. Volgens de krant zijn de man en vrouw 81 en 71 jaar oud.

Het huis ligt midden in de buurt De Overlaet-West in Rosmalen-Noord. De woning werd na de vondst afgezet met linten en de politie begon direct met een onderzoek. Ook de forensische opsporing en een arts van de GGD werden ingeschakeld.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.