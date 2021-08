Coronanieuws: Hogescholen en uni's begin collegejaar open zonder 1,5 meter

05.00

De politie krijgt in deze coronatijd steeds meer klachten over jongeren die overlast veroorzaken. Dit vooral in onze provincie, maar ook in Zeeland en Overijssel. Dat meldt databureau LocalFocus op basis van politiecijfers. In de eerste helft van dit jaar ging het in heel Nederland om ruim 70.000 meldingen. In dezelfde periode in 2019 waren dat er bijna 40.000. In Brabant steeg het aantal klachten met 128 procent.