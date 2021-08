4 meldingen van reuzenwespen: 'Een hele zwerm bij appartement in Eindhoven'

Een opgezette Aziatische hoornaar in museum Naturalis (foto: ANP / Frank van Beek). vergroot

Er zijn dit jaar vier bevestigde meldingen binnengekomen van mensen die een Aziatische hoornaar hebben gespot in Brabant. De laatste melding kwam vorige week uit Eindhoven. Dit blijkt uit een overzicht op de website Waarnemingen.nl. Er vlogen zo'n twintig Aziatische hoornaars, ook wel reuzenwespen genoemd, in en rond een appartement in Eindhoven. "Een bijzondere situatie", zo laat de Stichting Platform Stop Invasieve Exoten donderdag weten.

Sandra Kagie Geschreven door

Eerdere meldingen dit jaar van de Aziatische hoornaar kwamen uit Bergen op Zoom, Milheeze en ook uit Eindhoven.

In heel Nederland werd de wesp dit jaar negen keer gespot, zo blijkt uit hetzelfde overzicht op Waarnemingen.nl. Het aantal meldingen ligt daarmee lager dan vorig jaar. Volgens Wilfred Reinhold van de Stichting Platform Stop Invasieve Exoten is het echter te vroeg om te stellen dat de opmars van de Aziatische hoornaar in Nederland is gestopt. "Daarvoor wisselt het aantal meldingen te veel", geeft hij donderdag aan.

In september 2017 werd voor het eerst een nest waargenomen in Nederland. Dit gebeurde in de provincie Zeeland.

Aanpak reuzenwesp

De Aziatische hoornaar eet honingbijen, wilde bijen en andere insecten en is om die reden in 2016 op de zogeheten Unielijst geplaatst. Dat is een lijst met inmiddels 66 soorten planten en dieren die in de hele Europese Unie moeten worden aangepakt.

Die aanpak houdt onder meer in dat vestiging en verspreiding moet worden voorkomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ondersteunt de opsporing van de nesten, de provincie is vervolgens verantwoordelijk voor de bestrijding ervan. Of het nest dat vorige week in Eindhoven is ontdekt inmiddels is weggehaald, is nog niet duidelijk.

Niet gevaarlijker dan gewone wespensteek

Een steek van een Aziatische hoornaar is voor mensen overigens niet gevaarlijker dan andere wespensteken. "Een steek van een (Aziatische) hoornaar kan pijnlijker zijn dan een steek van een gewone wesp", zo meldt de NVWA.

De kans dat je door een hoornaar wordt gestoken, is echter veel kleiner dan dat je door een gewone wesp wordt gestoken. Hoornaars komen namelijk niet af op zoetigheid en eten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.