Reuzenwesp is in opmars: Aziatische hoornaar duikt op in Heeze

De Aziatische hoornaar is maandag gezien in Heeze. Imker Gijs Boelens zag de ‘reuzenwesp’ tussen zijn bijen vliegen. Hij sloeg het beestje dood en bracht het vervolgens naar boswachter Mari de Bijl.

“Ik had er nog geen gezien hier, dus het is wel uniek”, vertelt de boswachter. “En tegelijkertijd ook een bevestiging dat die beestjes bezig zijn met een opmars.”

Bedreiging voor bijen

Daar maakt De Bijl zich wel zorgen over. De reuzenwesp is een ongewenste gast. Het beestje is niet zozeer gevaarlijk voor mensen, maar vormt wel een bedreiging voor met name honingbijen. “Daar jaagt de Aziatische hoornaar op en dat is dus een probleem voor bijen én imkers. Het valt voor imkers niet mee om een bijenpopulatie te houden momenteel.”