Lamborghini volgt politieauto tijdens achtervolging: rijbewijs kwijt

Foto ter illustratie (Foto: Albert Bos) vergroot

Het in de slipstream volgen van een onopvallende politieauto op de Europaweg (N270) in Helmond is de 47-jarige bestuurder van een Lamborghini duur komen te staan. De onopvallende politiesurveillance ging donderdagochtend achter een motorrijder aan en werd daarbij gevolgd door de Italiaanse bolide.

De bestuurder van de Lamborghini kon de politie met gemak volgen. De wagen werd daarop aan de kant gezet. Na correctie reed hij 60 kilometer te hard. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen.

Op de Europaweg in Helmond mag deels 50 en deels 70 kilometer per uur worden gereden.

