Man die graven opende en babylichaampje stal hoeft niet terug naar cel

Damian H. (24) uit Eindhoven die in 2019 verschillende urnen stal en een babygraf openmaakte en het lichaampje meenam, krijgt een werkstraf van 240 uur. Hij hoeft niet meer terug naar de cel, maar blijft wel in behandeling. Ook mag hij voorlopig niet meer op begraafplaatsen of in kerken komen.

Hij kreeg 114 dagen celstraf, maar die heeft hij al in voorarrest uitgezeten. De rechtbank in Den Bosch wil zijn behandeltraject niet doorkruisen met een gevangenisstraf. Daarom hoeft hij niet meer terug de cel in. Damian H. heeft de meeste feiten zelf bekend. Hij zegt dat hij inderdaad een kindergraf heeft opengemaakt, maar beweert dat hij het lijkje niet heeft gestolen. De resten van het lichaampje zijn echter niet meer teruggevonden.

De rechtbank oordeelt dat de verdachte wel degelijk het babylijkje heeft opgegraven en meegenomen. Het meisje was in een witte deken gewikkeld en lag in een rietje mandje met een knuffel erbij. De deken, knuffel en resten van het mandje werden bij het graf gevonden. De rechtbank vindt het daarom ongeloofwaardig dat de verdachte het stoffelijk overschot niet zou hebben meegenomen.

Een getuige verklaarde dat Damian H. eerder had gezegd dat hij van plan was een grafje van een klein meisje te openen en het lichaampje mee te nemen. “Nog altijd is onduidelijk waar dit stoffelijk overschot is. Dit rekent de rechtbank hem zeer zwaar aan. Het zorgt namelijk voor extra leed bij de ouders. Ook neemt de rechtbank het de verdachte bijzonder kwalijk dat hij met zijn daden geen enkel respect toonde voor de laatste rustplaats van overledenen waar nabestaanden hun verdriet kunnen verwerken”, verklaarde de rechter.

H. heeft ook nog in een ander kindergraf gegraven en stal urnen van verschillende begraafplaatsen en crematoria in de regio Eindhoven. Hij bekladde een kerk met een pentagram, een vijfpuntige ster, en pikte er kruisen. Hij had ook verschillende afbeeldingen van dierenporno op zijn computer.

Na een aantal maanden in de gevangenis kwam de Eindhovenaar vrij om psychiatrische behandeling in de GGzE te krijgen. De zaak zou eigenlijk in 2020 al behandeld worden, maar de kans dat H. een eind aan zijn leven zou maken, was zo groot dat de zaak werd uitgesteld. H. zou de diefstallen hebben gepleegd, omdat hij ‘weggedreven was in een leefwijze die niet gezond en normaal was’. Zo zou hij tijdens optredens met zijn blackmetalband as over zich heen hebben willen gooien en bloed over zichzelf hebben willen gieten.

Volgens de rechtbank toont hij inmiddels ‘oprecht berouw’ over het leed dat hij de slachtoffers en nabestaanden heeft aangedaan. Hij kreeg wel een voorwaardelijke celstraf van 251 dagen opgelegd, die hij moet uitzitten als hij binnen drie jaar opnieuw in de fout gaat.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.

