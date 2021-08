Plan voor grote mestverwerker in Tilburg, alle vergunningen zijn al binnen

Zo moet de grote mestverwerker bij Tilburg er uit gaan zien. vergroot

Multinational VTTI wil over twee jaar een grote mestverwerker draaiende hebben aan de Vloeiveldweg in Tilburg. Het internationale bedrijf dat gespecialiseerd is in energieopslag, heeft daarvoor Zitta-Biogas Tilburg overgenomen. Dat bedrijf loopt al langer rond met plannen voor een grote mestverwerker in Tilburg. De nieuwe naam wordt VTTI Bio Energy Tilburg.

VTTI wil in Tilburg per jaar 300.000 ton biomassa verwerken. Voor het overgrote deel (90 procent) gaat het om drijfmest en dikke fractie. Dikke fractie is drijfmest waaruit het water al voor een groot deel is weggehaald. Het gas uit de mest wordt deels opgestookt om mest om te zetten in droge korreltjes die VTTI als kunstmest kan verkopen. Een deel van het gas wordt omgezet in groen gas dat naar het gasnet gaat.

Omdat Zitta-Biogas Tilburg al jaren bezig is, heeft het bedrijf inmiddels alle vergunningen binnen. Volgens John Horrevorts van VTTI kan eind van het jaar al begonnen worden met bouwen. Het nieuwe bedrijf ligt in de buurt van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, een vuilstort en een installatie die GFT-afval vergist.

VTTI is gespecialiseerd in de opslag van energie. Dat kan olie zijn maar ook gas of biobrandstoffen. Het bedrijf heeft een hoofdkantoor in Rotterdam en meer dan vijftien terminals verspreid over de hele wereld.

Sterksel en Roosendaal

Het is de tweede multinational die in Brabant een grote mestverwerker bouwt. Sinds eind vorig jaar draait een grote vergister van Blue Sphere in Sterksel. Blue Sphere is een Amerikaans bedrijf dat ook vergisters in Italië exploiteert.

Drie weken geleden besloot het bedrijf Biomineralen juist te stoppen met de bouw van een mestverwerker in Roosendaal. Biomineralen wilde dikke fractie met afvalwarmte verwerken tot mestkorrels. De Raad van State besloot dat er te veel twijfels waren of de stankoverlast binnen de wettelijke normen zou blijven.

Rijksoverheid wil meer

Het Rijk is in Nederland een grote voorstander van mestvergisters. Het groene gas dat uit mest komt, wordt gezien als een goede vervanger voor het aardgas uit Groningen waar straks de kraan wordt dichtgedraaid. Vandaar dat het rijk miljoenensubsidies bijlegt om het verschil in kostprijs tussen groen gas en aardgas te overbruggen. Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat in totaal ruim 70 miljoen euro SDE-subsidie (verdeeld over 12 jaar) vermeld voor het project in Tilburg.

Daarnaast vindt demissionair minister Schouten dat veel meer boeren de mest van hun beesten moeten verwerken in plaats van over het land uit te rijden. Zeker in Brabant - mestprovincie bij uitstek - zijn dan nog meer mestverwerkers nodig. Op dit moment is de vraag of een nieuw kabinet dit beleid van Schouten overneemt.

