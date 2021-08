Politie breekt kluis open om achter de eigenaar (en de inhoud) te komen

De gevonden kluis (foto: Instagram/Politie_someren). vergroot

Het blijft een raadsel van wie de kluis is die twee weken geleden in Someren werd gevonden. De politie kwam de kluis per toeval tegen tijdens een achtervolging en startte een zoektocht naar de eigenaar, maar die werd niet gevonden. Daarom werd de brandweer opgetrommeld om het ding open te maken.

Door de kluis open te breken, hoopte de politie een stap dichterbij de eigenaar te komen. “Een koud kunstje voor de mannen van Brandweer Someren. De kluis was in een paar minuten open”, laat de politie Someren weten.

Eenmaal geopend bleek het verhaal iets minder spannend dan gehoopt. In de kluis zaten geen miljoenen euro’s, waardevolle sieraden of belangrijke papieren. Hij was helemaal leeg.

“We hadden de mooiste dromen over de inhoud, maar helaas”, laten agenten op Instagram weten.

