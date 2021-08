Maria Dempsey (17) vermist, weggelopen uit instelling in Vught

De 17-jarige Maria Dempsey wordt sinds 31 juli vermist. Die zaterdag liep ze weg uit een gesloten instelling in Vught. Ze werd die dag het laatst gezien bij het Centraal Station van Den Bosch, rond kwart over zeven 's avonds. Maria reist mogelijk met het openbaar vervoer.

Maria Dempsey is geboren in Wierden in Overijssel. Volgens haar familie kent ze vooral mensen in de nabijgelegen stad Almelo. Mocht je haar gezien hebben, neem dan contact met de politie.