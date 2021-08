26.000 euro gestolen van bankrekening ouderraad, penningmeester bekent

De penningmeester van de ouderraad van basisschool Maria Regina in Steenbergen is donderdagochtend opgepakt omdat ze de afgelopen jaren ruim 26.000 euro zou hebben achtergehouden. De vrouw heeft bekend.

Er is een proces-verbaal opgemaakt, meldt de politie. Het is nu aan justitie om te besluiten of de vrouw wordt vervolgd. Sinds 2014 werd met regelmaat geld van de bankrekening verduisterd. De ouderraad is door de politie geïnformeerd over het verloop van het onderzoek.