Groot bijenhotel gaat in vlammen op in Heesch: 'Trieste daad'

Een zogenoemd bijenhotel langs het fietspad tussen de Schoonstraat en De Kropaar in Heesch is donderdagnacht in vlammen opgegaan. De brand werd rond halfdrie ontdekt door twee fietsers. Die waarschuwden de brandweer.

De brandweer had de brand snel onder controle, maar moest het bijenhotel volledig slopen om het vuur goed te kunnen blussen.

'Gaat al snel om grote aantallen'

Hoeveel bijen bij de brand om het leven zijn gekomen, is niet bekend. Maar bij bijenvolken gaat het volgens een kenner al snel om enorme aantallen. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Agenten die kwamen kijken, spraken van een trieste daad.

Drie maanden geleden werden ook bijenvolken in Mariaheide het slachtoffer van vandalen. Daar werden tien bijenkasten omvergegooid.

Rode lijst

Wilde bijen hebben het de laatste jaren erg moeilijk in Nederland. Dit heeft onder meer te maken met de schaalvergroting in de landbouw, vermesting, bestrijdingsmiddelen, de klimaatverandering en doordat veel planten waarvan zij afhankelijk zijn verdwijnen. Boswachter Frans Kapteijns waarschuwde twee jaar geleden al dat van de 358 soorten wilde bijen die in Nederland leven er liefst 181 soorten op de 'rode lijst' staan.

"Wat mensen vaak niet beseffen, is dat wij als mensen afhankelijk zijn van deze diertjes. Driekwart van de voedselgewassen en negentig procent van de wilde planten is - voor een deel - afhankelijk van bestuiving door deze insecten."

Vanwege de brand in het bijenhotel in Heesch werden brandweer en politie opgeroepen (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

Van het grote bijenhotel in Heesch bleef niets over (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

