Illegaal bikepark in Waalwijk toch gesloten, 'Sluiting is onvermijdelijk'

De aanleg van het Bikepark Lido in Waalwijk was illegaal, maar werd ook jarenlang gedoogd door de gemeente Waalwijk. Nu wordt toch tot sluiting overgegaan. Het gedogen is voorbij, want gesprekken over legalisering van het populaire parkje voor freestyle mountainbikers liepen op niets uit.

Rob Bartol

Een eis voor legalisatie was dat de baan veiliger moest worden en dat er moest worden voldaan aan veiligheidseisen. Veiligheid die onder meer ook moest worden afgedekt door een degelijke aansprakelijkheids-/risicoverzekering. "Dat is de initiatiefnemers niet gelukt", aldus de gemeente. Zowel gemeente als de 'beheerders' van de baan zijn tot de conclusie gekomen dat sluiting onvermijdelijk is.

Houten constructies, hobbels en schans

Het Bikepark Lido bestaat ruim drie jaar. Een handvol jongeren stak destijds de handen uit de mouwen. Ze bouwden een baan in het bos vlakbij het Lido met een starttoren en verschillende houten constructies, hobbels, brug en schans voor speciale jumps. De aanleg was illegaal, maar werd tot nu toe gedoogd door de gemeente.

Wel sprak de gemeente de afgelopen jaren meerdere keren haar bezorgdheid uit over de toekomst van de in het bos aangelegde ‘BMX-freestyle-MTB-baan’.

'Bouwwerken voldoen niet aan gestelde eisen'

"Deze provisorische baan is in de loop der tijd diverse malen uitgebreid. En de baan is meerdere keren ten prooi gevallen aan vandalisme. Ook recent hebben vandalen hier vernielingen aangericht. Daarnaast zijn de zelf vervaardigde bouwwerken niet deugdelijk en voldoen ze niet aan de gestelde eisen", laat de gemeente weten in een verklaring.

De gemeente heeft daarom besloten de huidige locatie volledig te sluiten en wil op korte termijn samen met de oprichters over gaan tot ontmanteling. Daarbij willen beide partijen dat het bos zoveel als mogelijk wordt teruggebracht in haar oorspronkelijke staat. Om de oprichters hierbij te helpen heeft de gemeente aangeboden om de kosten van de ontmanteling en afvoer van materiaal voor haar rekening te nemen.

Alternatieve locatie

De gemeente heeft ook met de oprichters afgesproken dat op zoek wordt gegaan naar een alternatieve locatie binnen de gemeente. Ook gaat de gemeente bekijken of er mogelijkheden zijn om een bestaand skate/bike park te verbeteren of een kleine ‘upgrade’ te geven, zodat in iedere geval de jongste leeftijdsgroepen van enthousiaste ‘park-riders’ in Waalwijk hun hobby er in de toekomst kunnen blijven.

