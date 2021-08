Van Gaal neemt Van Dijk op in voorlopige selectie Oranje

Virgil van Dijk (foto: VI Images). vergroot

Virgil van Dijk is door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende drie WK-kwalificatieduels in september. De 30-jarige centrale verdediger liep in oktober vorig jaar een zware knieblessure op en miste het Europees kampioenschap met Oranje.

De Bredanaar, die onlangs zijn rentree maakte en fit is voor het nieuwe seizoen, verlengde vrijdag zijn contract bij Liverpool.

In de groep van 25 spelers zitten ook Tyrell Malacia (Feyenoord) en Devyne Rensch (Ajax). De verdedigers behoorden niet eerder tot de voorlopige spelersgroep van Oranje.

Derde termijn Van Gaal

Van Gaal begint aan zijn derde termijn als bondscoach. Hij wordt komende dinsdag tijdens een persconferentie door directeur topsport Nico-Jan Hoogma van de KNVB gepresenteerd.

Nederland speelt in de WK-kwalificatie woensdag 1 september een uitwedstrijd tegen Noorwegen, gevolgd door thuisduels met Montenegro (zaterdag 4 september in Eindhoven) en Turkije (dinsdag 7 september in Amsterdam).

Tweede in groep G

Oranje staat tweede in groep G, met 1 punt minder dan Turkije en evenveel punten als Noorwegen en Montenegro. Alleen de winnaars van de groepen plaatsen zich voor het WK. De nummers 2 krijgen een herkansing in de play-offs.

Het WK is van 21 november tot en met 18 december 2022 in Qatar.

De complete selectie van Van Gaal:

Nathan Aké (Manchester City), Donny van de Beek (Manchester United), Steven Berghuis (Ajax) Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Joël Drommel (PSV), Cody Gakpo (PSV), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Tim Krul (Norwich City), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Remco Pasveer (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Guus Til (Feyenoord), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain).

