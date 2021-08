Virgil van Dijk verbindt toekomst aan Liverpool: 'Spreekt vertrouwen uit'

Virgil van Dijk heeft een nieuw contract getekend bij Liverpool. De Engelse voetbalclub maakte vrijdag bekend dat de Bredase verdediger 'zijn toekomst aan Liverpool heeft verbonden', maar niet om hoeveel jaar het exact gaat.

Van Dijk laat in een reactie weten 'erg trots' te zijn op zijn nieuwe contract bij de Engelse topclub. Vanwege een zware knieblessure kwam hij het afgelopen voetbalseizoen nauwelijks in actie. "Hier spreekt heel veel vertrouwen uit. Het afgelopen seizoen was er één om snel te vergeten, maar ook van deze tegenslagen heb ik geleerd. Ik heb er heel veel zin in om weer verder te gaan."