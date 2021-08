Hollen tussen gele en rode skippyballen: kunst om mee te spelen in Tilburg

In Tilburg is kunst dit weekend niet om alleen te kijken, juist niet. Je moet er vooral mee spelen. Met 169 geel-rode skippyballen gaat dat voor kinderen automatisch. “En voor volwassenen ook hoor, maar dan ’s avonds, als ze dronken zijn”, zegt de maker van kunstwerk ‘Kick it!’, Bouke Bruins.

Pieter Vreede

Even verderop ligt een man op een partij blauwe, houten blokken. Hij luistert naar een verhaal van kunstenaar Roos Hoffmann. Ze leest hem een verhaal voor over Pieter Vreede. “Ik wil dat mensen een verbinding kunnen maken met de plek waar ze zijn”, legt ze later uit. Het Pieter Vreedeplein dus. Maar wie was dat nou? “Hij was een politicus. Wat ik ook wel interessant vind, is dat hij samen met zijn vrouw romans en pamfletten schreef. Dus ik vroeg me wel af waarom het plein niet ook naar haar is vernoemd? Ik geef mijn eigen draai aan het verhaal.”