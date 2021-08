Auto rijdt appartementencomplex in Klundert binnen: 'Ik stond te trillen'

De eigenaresse van café de Neep in Klundert stond vrijdagmiddag toevallig net buiten toen ze recht voor haar neus een auto een appartementencomplex zag binnen rijden. "Ik stond echt te trillen op mijn benen", zo vertelt ze een uur na het ongeluk.

Een man die in een bedrijf aan dezelfde straat werkt, had gezien dat het kind scherven in haar been had gekregen. "We waren in de tuin toen we ineens gekrijs van een kind hoorden. En een harde klap. Ik ben meteen gaan kijken", vertelt hij. De vrouw had volgens hem pijn aan haar neus. De man was zeer te spreken over de hulpverlening: "De brandweer was er binnen twee tot drie minuten en ook de politie en de ambulance waren er redelijk snel bij." Ondertussen hadden mensen uit de buurt al de eerste hulp verleend.