Auto rijdt appartementencomplex in Klundert binnen, vrouw en kind gewond

In Klundert is vrijdagmiddag een vrouw met haar auto een appartementencomplex binnengereden. Dit gebeurde rond drie uur aan de Voorstraat. Bij het ongeluk raakten een andere vrouw en een kind, die op straat liepen, lichtgewond. De hond die ze uitlieten, raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. De bestuurster en een inzittende van de wagen bleven ongedeerd.

"We waren in de tuin toen we ineens gekrijs van een kind en een harde klap hoorden", vertelt een man die in een bedrijf aan de Voorstraat werkt. Hij ging meteen kijken en zag wat de wagen had aangericht. Volgens hem liepen de vrouw, het kind en de hond over straat toen de wagen op hen afkwam.