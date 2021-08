Politie en EOD vinden wapens en explosieven in Tilburg, buurt ontruimd

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Politie en EOD op zoek naar explosieven in Tilburg

De politie heeft in een huis aan de Akkerstraat in Tilburg verschillende vuurwapens en zwaar vuurwerk gevonden. De woning wordt de komende avond en nacht bewaakt. Vanwege het onderzoek moesten omliggende huizen worden ontruimd. Mogelijk is dit zaterdag ook nodig.

"Het heeft te maken met een lopend onderzoek, waarover we nog niks kunnen zeggen. Wel dat we met een grote politiemacht aanwezig zijn. Het is mij niet duidelijk of de vondst een toevalstreffer was of dat er gericht werd gezocht", aldus een woordvoerder.

Het onderzoek heeft de hele dag geduurd en in verband hiermee werd de omgeving afgezet. Ook werden ambulances en de brandweer ingeschakeld. Het onderzoek wordt zaterdag voortgezet en mogelijk moeten omwonenden weer geëvacueerd worden, zo kondigt de politie aan.

Medewerkers van de politie en Defensie overleggen met elkaar (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De politie krijgt bij haar actie ook hulp van de brandweer (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

