Medaillewinnaar Harrie Lavreysen wordt gehuldigd

De huldiging van Harrie Lavreysen in Luyksgestel. vergroot

Baanwielrenner Harrie Lavreysen is vanwege zijn topprestatie op de Olympische Spelen vrijdagavond gehuldigd in Luyksgestel. Zeker 1200 trotse dorpsgenoten kwamen samen in sportpark De Raven om de klasbak te eren. Omroep Brabant zal zo snel mogelijk een link plaatsen om de opnamen terug te kunnen kijken.

Tijdens de Olympische Spelen in Tokio won Lavreysen maar liefst twee gouden medailles en één bronzen plak. Voor de huldiging had de gemeente Bergeijk, waar Luyksgestel onder valt, een bijzonder programma in petto. Er waren diverse sprekers en een optreden van zanger Frans Duijts.

Ook Joris Harmsen in de bloemetjes gezet

Behalve Lavreysen werd dorpsgenoot Joris Harmsen in de bloemetjes gezet. De BMX'er die samen opgroeide met buurjongen Lavreysen, bereikte in Tokio de halve finale.

De huldiging duurde ruim een uur. Je kon alles volgen via onze site, app, Facebookpagina en televisie-uitzending. Harrie's ouders Peter en Loes keken al de hele dag enorm uit naar het feest: “Het is heel mooi dat hij in het zonnetje wordt gezet. Door corona op een iets andere manier, maar het is heel mooi voor Luyksgestel zelf, vinden wij. Al die belangstelling voor ons hoeft niet direct, maar het is heel mooi dat we het gezamenlijk kunnen vieren."

