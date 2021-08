Boodschappen doen duurt eeuwigheid voor ouders Harrie Lavreysen: 'Gezellig'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De trotse ouders van Harrie Lavreysen.

Heel Luyksgestel is ontiegelijk trots op de bijzondere prestatie van ‘hun’ Harrie Lavreysen. Zijn ouders kunnen niet meer normaal naar de supermarkt na de drie Olympische plakken van hun zoon: “Boodschappen doen duurt heel lang, maar het is wel heel gezellig!”, zegt moeder Loes.

Rebecca Dijkstra

De ouders van de baanwielrenner staan al weken te stralen. Dat is ook vrijdag nog het geval, op de dag dat Harrie gehuldigd wordt in zijn dorp. “Het overweldigt ons. Het is niet normaal wat er gebeurt in Luyksgestel, iedereen is zo enthousiast. Het is heel mooi dat iedereen zo meeleeft”, vertelt vader Peter.

Normaal boodschappen doen in het dorp is er niet meer echt bij na de prestatie van hun zoon, maar dat nemen ze graag voor lief: “Iedereen wil een praatje maken en ons feliciteren. Dat is heel gezellig. Dat zal met de tijd wel minder worden, haha”, grapt Loes.

Je kunt het huis van de ouders niet voorbij rijden zonder te zien dat daar een drievoudig Olympisch medaillewinnaar is opgegroeid. Zo staat er een enorme opblaaspop in de voortuin: “Die kregen we na de eerste medaille al van een bedrijf uit Bergeijk. Heel mooi”, zegt de trotse Peter.

Het huis is inmiddels een soort attractie geworden voor liefhebbers van de sport en blije buurtgenoten: “De buurvrouw vertelde dat er een grote fietsploeg voor het huis kwam applaudisseren, maar toen waren we net niet thuis. Er komen echt heel veel mensen langs om even te kijken.”

Peter en Loes Lavreysen kijken uiteraard enorm uit naar de huldiging van Harrie. “Het is heel mooi dat hij in het zonnetje wordt gezet. Door corona op een iets andere manier, maar het is heel mooi voor Luyksgestel zelf, vinden wij. Al die belangstelling voor ons hoeft niet direct maar het is heel mooi dat we het gezamenlijk kunnen vieren."

"En ook Joris Harmsen wordt gehuldigd, he!”, vertelt ze, want die mag niet vergeten worden van het echtpaar. Olympisch BMX’er Harmsen komt uit hetzelfde dorp en was jarenlang buurjongen van Harrie.

De feestelijke huldiging begint vrijdagavond om 19.00 uur. Omroep Brabant is er uiteraard bij. Je kunt de huldiging volgen via internet, app, tv en Facebook.

