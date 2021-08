Al duizend aanmeldingen voor huldiging Lavreysen en er is nog plaats

Luyksgestel ademt deze vrijdag meer dan ooit wielrennen. Baanwielrenner Harrie Lavreysen wordt vanavond gehuldigd in sportpark De Raven. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio won hij twee gouden medailles en één bronzen plak. Omroep Brabant doet live verslag van de festiviteiten.

Lavreysen was al drie keer wereldkampioen op de keirin, de sprint en met de Nederlandse formatie op de teamsprint. Voor hem is het blijkbaar altijd alle goede dingen in drieën, want ook in de Japanse hoofdstad viel hij driemaal in de prijzen. Dat de zomerspelen een jaar werden uitgesteld, veranderde niets aan zijn ambitie. Hij mikte weliswaar op drie keer goud, maar met twee keer goud en éénmaal brons was hij dik tevreden en was hij voor ons land de koning van de Spelen.