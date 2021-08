Huldiging Lavreysen valt samen met coronapersco: 'Toch niet veel nieuws'

Baanwielrenner Harrie Lavreysen wordt vrijdagavond vanaf zeven uur gehuldigd in Luyksgestel na zijn uiterst succesvolle Olympische Spelen. Precies tegelijk geeft premier Mark Rutte een persconferentie over het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding daarvan te beteugelen. Toch houdt de gemeente vast aan het tijdstip.

"We hebben namelijk al zoveel mensen in stelling gebracht voor deze huldiging", legt een woordvoerster van de gemeente uit. "Bovendien zitten we aan het eind van de huldiging ook met het afbreken van het podium. En we gaan er een beetje vanuit dat er uit de persconferentie van de premier niet heel veel nieuws zal komen."