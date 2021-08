Weer goud! Harrie Lavreysen wint olympische sprintfinale

Harrie Lavreysen op de olympische baan in Izu (foto: ANP). vergroot

Harrie Lavreysen heeft goud gewonnen op de Olympische Spelen. In de finale was hij te sterk voor landgenoot en goede vriend Jeffrey Hoogland. Voor de baanwielrenner uit Luyksgestel is het zijn tweede gouden medaille, eerder won hij met zijn ploeg al de teamsprint

Fabian Eijkhout Geschreven door

Een finale tussen Lavreysen en Hoogland, die stond in het verleden al vaker op het programma. Bij de laatste twee WK's waren de twee sprintkanonnen ook al elkaars tegenstander in de eindstrijd. Twee keer pakte de Brabander de wereldtitel. Hij wist bovendien de vier laatste onderlinge finales te winnen.

Op de baan in het Japanse Izu was het echter Hoogland die de eerste rit wist te winnen. Daardoor was de opdracht voor Lavreysen meteen duidelijk. De tweede sprint moest gewonnen worden om een beslissende en laatste rit af te dwingen. Die derde rit leek er even niet te komen. Lavreysen had een achterstand op Hoogland. Hij moest van heel ver komen. Maar dat lukte hem wel, op het juiste moment drukte hij zijn fiets voorbij Hoogland. Met een halve wiellengte voorsprong kwam hij over de finishlijn.

Waar er tussen de eerste en tweede rit lange tijd zat, moesten de twee baanwielrenners - deze Olympische Spelen ook kamergenoten - al na zo'n tien minuten weer op de baan verschijnen. De derde rit was Lavreysen veel sterker dan Hoogland, waardoor hij naar zijn tweede gouden medaille wist te sprinten.

Weg naar de finale

Het individuele sprinttoernooi op de Olympische Spelen begon woensdag redelijk bizar. Hoogland reed in de kwalificatieronde met 9,215 seconden een olympisch record. Goede vriend Lavreysen, reed vervolgens precies dezelfde tijd. Ze eindigden met die tijd als nummer één en twee, waardoor meteen duidelijk was dat ze elkaar pas in de finale tegen zouden kunnen komen.

In de eerste ronde won Lavreysen vervolgens met speels gemak van de Maleisiër Muhammad Sahrom. In de kwartfinale was hij vervolgens te sterk voor Jason Kenny, de olympisch kampioen van 2012 en 2016. In de halve finale ging hij weer de strijd aan met een Britse renner: Jack Carlin. Die wist de 24-jarige baanwielrenner ook te winnen.

Teamgoud

Eerder deze week pakte Lavreysen al een gouden medaille. Op de teamsprint was hij met teamgenoten Hoogland, Roy van den Bergh en Matthijs Büchli de beste. De topsprinter werd voor de Olympische Spelen al aangewezen als mogelijke grootverzamelaar van medailles. Naast de teamsprint en de individuele sprint komt hij later deze week nog in actie op het onderdeel keirin.

