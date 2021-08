Tranen van geluk bij familie Harrie Lavreysen na goud: 'Onbeschrijfelijk'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Familie en vrienden van Harrie Lavreysen kijken met spanning naar de finale

Met tranen in de ogen zag de familie Lavreysen hoe 'hun Harrie' dinsdag een historische overwinning binnensleepte. De baanwielrenner uit Luyksgestel pakte samen met zijn teamgenoten goud op de Olympische Spelen op de teamsprint. "Ik ben zo onbeschrijfelijk trots! We leven hier al jaren naartoe", vertelt moeder Loes.

Je kunt niet om het huis van de famillie Lavreysen heen in Luyksgestel. Het zijn de eerste Spelen voor Harrie en dus pakt de familie groots uit. Een enorm bord met olympische ringen pronkt in de tuin, net als foto's, vlaggetjes en meer rood-wit-blauw.

Binnen was de spanning om te snijden. De familie zat met zo'n tien man op de bank, compleet met Oranje-hoedjes. Niet één, maar twee televisies stonden aan. "Je wil niet weten hoe ik me voelde. Ik wilde het liefst dat het gewoon voorbij was", lacht vader Peter. "Het was verschrikkelijk. Je bent zo nerveus!" Zelfs een uur na de race roept hij: "Ik voel het nu nog!"

"Sporters hebben het makkelijker dan de ouders."

Lavreysen en zijn team waren de favoriet. Toch durfde vader zich niet rijk te rekenen. "Het kan altijd fout gaan. Het is makkelijker voor de sporter zelf nog, dan voor de ouders die kijken. Je bent zo ontzettend bang dat het fout gaat met een wissel of zoiets", weet Peter. "Dat zou verschrikkelijk zijn. Een ramp! Dan zakt alles in elkaar."

Het liefst was de familie naar Tokyo afgereisd, maar vanwege de coronabeperkingen mocht dit niet. "Dat is wel heel jammer. Anders had hier in Luyksgestel ook een groot scherm gestaan", weet z'n moeder. "Ik begrijp het, maar het voelt heel vervelend."

Vlak voor de huldiging gaat plots de telefoon. "Kom snel, het is Harrie", roept zijn vriendin Noor. Ze zet de telefoon op de speaker. "We zijn super trots op jou!", roept zijn moeder. Harrie antwoordt: "Dankjewel dankjewel." Zijn vader begint gelijk over te techniek, Harrie antwoordt: "We hebben niet getwijfeld. Alles ging technisch goed."

"Hier had Harrie zijn zinnen helemaal opgezet."

De topsporter uit Luyksgestel maakt nog twee keer kans op goud. Toch was deze overwinning het spannendst in huize Lavreysen. "Hier had Harrie zijn zinnen zelf helemaal opgezet. Dit was hét moment!", weet Loes. "Nu is er de spanning een beetje af."

Of hij nog twee keer goud pakt? "Voorspelling doe ik niet", lacht Loes. "Ik gun hem het allerhoogste. Het is gewoon zo moeilijk om dit te halen. Ik heb vertrouwen in Harrie! Dat is het belangrijkste."



