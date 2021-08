Na twee keer goud wint Harrie Lavreysen ook nog olympisch brons

Harrie Lavreysen heeft ook op de laatste dag van de Olympische Spelen een medaille gewonnen. Op het onderdeel keirin kwam de baanwielrenner uit Luyksgestel als derde over de finish. Naast twee keer goud neemt hij dus ook brons mee naar huis vanuit Japan.

De Brit vertrok meteen op het moment dat de gangmaker de baan verliet. Lavreysen reageerde - net als de vier andere finalisten - niet meteen, verrast door de actie van Kenny. Hij kreeg een enorme voorsprong, die later niet meer in te halen bleek. Lavreysen probeerde uiteindelijk nog wel om het gat te dichten, maar zijn poging kwam te laat. Kort voor de finish werd de sprinter nog ingehaald door de Maleisiër Mohd Awang, waardoor hij de finale als derde eindigde.

Op zaterdag had hij de herkansing nodig om in het keirin-toernooi te blijven. Zondag eindigde hij in de kwartfinale als vierde, net genoeg om de halve finale te bereiken. In de halve eindstrijd moest de 24-jarige baanwielrenner bij de eerste drie eindigen om de finale te halen. Lavreysen eindigde in zijn halve finale als derde achter de Maleisiër Mohd Awang en de Duitser Maximilian Levy.

Tevreden Lavreysen

"Op dit moment baal ik er eigenlijk van", zei Lavreysen kort na de race voor de camera van de NOS. "Maar ik denk dat wanneer ik later terugkijk, ik heel tevreden mag zijn. Ik was gisteren en vandaag helemaal gesloopt, ik was helemaal op. Ik was al heel blij dat ik in de finale stond. Als ik gisteren wist dat er nog brons in zou zitten, zou ik er voor getekend hebben. Ik moet hier eigenlijk blij mee zijn."