Nieuwe versoepelingen verwacht, volg nu live de coronapersconferentie

Naar verwachting maakt het demissionaire kabinet vanavond tijdens een coronapersconferentie nieuwe versoepelingen bekend. De persconferentie is hier live te volgen.

Naar verwachting kondigt het kabinet aan dat de anderhalve meter midden september wordt losgelaten, als de cijfers het toelaten. Hieronder lees je wat er via Haagse bronnen al naar buiten is gekomen.

Regels voor festivals blijven

De huidige regels die gelden voor festivals zouden tot midden september worden verlengd. Een belangrijke voorwaarde die bij die regels hoort: een maximale capaciteit van 750 mensen.

Tijdens de vorige coronapersconferentie van Rutte en De Jonge werd aangekondigd dat de regels tot in ieder geval 1 september zouden gelden. Voor Paaspop (3, 4 en 5 september) en het Bloemencorso in Zundert (5 september) zou dat dus betekenen dat ze kunnen doorgaan, maar de verlenging van de regels zou alsnog roet in het eten gooien.

Het kabinet maakt vanavond naar verluidt ook bekend dat voor de Grand Prix van Zandvoort (3, 4 en 5 september) een uitzondering wordt gemaakt. Dat sportevenement zou dus wel mogen doorgaan.

'Horeca dicht om middernacht'

Voor de horeca zouden de bestaande beperkingen voorlopig blijven gelden. Dat betekent dat ze om middernacht de deuren moeten sluiten tot zes uur. Voor het nachtleven geldt dat clubs en feestcafés nog helemaal dicht moeten blijven.

‘Coronaregels op middelbare scholen blijven’

De coronaregels die nu gelden op middelbare scholen, zoals de anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes in gangen en kantines, blijven voorlopig nog van kracht, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Dat is omdat tieners dan nog niet volledig zijn gevaccineerd. Volgens de bronnen kijkt het kabinet medio september opnieuw naar wat er mogelijk is.

De anderhalve meterregel wordt in het komende collegejaar wél geschrapt voor het hoger onderwijs. Het nieuwe collegejaar begint op 6 september.

‘Anderhalve meter verdwijnt midden september’

Het kabinet hoopt dat de anderhalve meterregel midden september te kunnen loslaten. Dat is wel afhankelijk van hoe de coronacijfers zich ontwikkelen, en hoe de experts van het Outbreak Management Team daar tegenaan kijken, melden Haagse bronnen.

Er wordt midden september ook gekeken of de beperkingen in de horeca kunnen worden ingetrokken, en of het nachtleven en evenementen zonder vaste zitplaatsen weer kunnen met behulp van toegangstesten.

