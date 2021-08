Paaspop gaat niet door na verlenging coronamaatregelen

Een eerdere editie van paaspop in Schijndel (foto: Gert-Jan Kusters) vergroot

Paaspop in Schijndel gaat definitief niet door. Nu het evenement vanwege de verlengde coronamaatregelen ook volgende maand (3, 4 en 5 september) niet kan worden gehouden, trekt festivaldirecteur Peter Sanders de stekker eruit.

De teleurstelling bij de organisatie is groot, laat de festivaldirecteur weten. Sanders vindt het moeilijk te begrijpen dat de Formule 1 in Zandvoort wél verreden mag worden met publiek en dat voetbalstadions alweer een tijdje gevuld zijn met supporters. "We ontvangen tijdens Paaspop 35.000 bezoekers per dag, dat zijn er minder dan dat ik heb zien zitten bij PSV. Bij de Formule 1 zeggen ze nu dat maar een deel van de volledige capaciteit van bezoekers mag komen, maar het zou me niks verbazen dat straks iedereen weer welkom is."

Volgens de festivaldirecteur lijkt het alsof de evenementensector als symbool wordt gebruikt om het besmettingsgetal laag te houden.

Opbouw ging door

De coronamaatregelen voor de evenementensector zouden eigenlijk tot 1 september gelden. Net op tijd dus voor Paaspop, dat een paar dagen later zou plaatsvinden. Door de verlenging valt het feest alsnog in het water.

De organisatie ging ondanks de onzekerheid stoïcijns door met de opbouw. In de afgelopen maand werden bezoekers alvast warm gemaakt met de line-up. Op het programma stonden onder anderen Duncan Laurence, Chef'Special, Davina Michelle, Suzan & Freek en Typhoon.

'Met man en macht werkten we aan mooiste editie'

"Met man en macht werkten we door om dit de mooiste en meest speciale editie ooit te laten worden. Vol vertrouwen en tot op het bot gemotiveerd begonnen we met de opbouw van het festival", schrijft de organisatie in een bericht aan festivalgangers op Instagram.

"Vandaag, toepasselijk op vrijdag de 13e, schuiven er toch inktzwarte wolken voor onze regenboog. Onze droom spat alsnog uiteen."

Nieuwe editie

Het is al de tweede keer dat Paaspop door corona niet kan doorgaan. De organisatie heeft voor 2022 nieuwe data geprikt: 15, 16 en 17 april. "Want Paaspop mag dan weliswaar al ruim anderhalf jaar winterslapen, in de lente ontwaak je uit je winterslaap", schrijft de organisatie aan festivalgangers.

