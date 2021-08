Gebeden van de nonnen in Oosterhout lijken verhoord

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Wijngaard Sint-Catarinadal redelijk ongeschonden door de late vorst.

Waar de Franse wijnboeren nu in zak en as zitten door zwaar aangetaste ranken, lijken de gebeden van de nonnen van Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal verhoord. Ondanks de late nachtvorst en het natte voorjaar, staan de ruim 35-duizend wijnranken er achter het oude klooster goed bij. "We hebben er vertrouwen in dat er ook een goede oogst van zal komen", vertelt priorin Maria Magdalena.

Waar ons Lieve Heer wijn uit water kon maken, hebben wij er nog altijd druivenstruiken voor nodig. En die hebben in wijnland Frankrijk een flinke tik gekregen door late strenge vorst en veel regen. Gevreesd moet worden dat 20 tot 50 procent van de wijnoogst in 'la douce France' dit jaar mislukt. Maar niet in Oosterhout.

De vrieskou was hier een stuk minder, al heeft het natte voorjaar de planten wel wat aangetast met meeldauw; een schimmel die tussen de bladeren en de druiventrossen kruipt. Maar met een paar weken droog weer en veel zon, komt het waarschijnlijk nog helemaal goed met de Oosterhoutse wijnoogst.

"We willen heel graag dat ons verhaal over Jesus Christus ook na 750 jaar Sint-Catharinadal verder geschreven mag worden"

De wijngaard is een belangrijke inkomstenbron voor het klooster, dat ook een eigen winkel heeft. "In 2014 hebben we gekozen voor een nieuwe weg om de toekomst van de priorij veilig te stellen. De landerijen die sinds 1645 ons eigendom zijn hebben we toen benut voor deze wijngaard. We willen heel graag dat ons verhaal over Jezus Christus ook na 750 jaar Sint-Catharinadal verder geschreven mag worden", legt de priorin uit.

De opbrengst uit de acht hectaren aan wijngaard is allemaal bestemd voor de verkoop. Zuster Maria Magdalena: "Dat wil niet zeggen dat de zusters niet bij tijd en stond graag een glaasje drinken, maar alles met mate en alleen bij bijzondere gelegenheden."

"Het is een samenspel tussen God en mens."

De Oosterhoutse wijngaard mag dan op gezegende grond liggen; het is volgens de priorin geen garantie voor een goede oogst. "Tussen boven en beneden moet een brug worden geslagen. Door mensen die Gods schepping handen en voeten geven. Deze wijngaard wordt met veel liefde verzorgd door de mensen van de sociale werkvoorziening MidZuid en door heel veel vrijwilligers. Het is een samenspel tussen God en mens. De zusters zorgen voor de gebeden." En die gebeden lijken dit jaar dus verhoord.

