Coronanieuws: festivalorganisator haalt uit naar 'liegende overheid'

Directeur Ritty van Straalen van festivalorganisator ID&T heeft hard uitgehaald naar de overheid. In een bericht op LinkedIn schrijft hij dat het kabinet 'een waardeloze partner" is die 'liegt en bedriegt'. Van Straalen zegt dit naar aanleiding van de laatste coronapersconferentie van vrijdagavond. "Boos, verdrietig, verbijsterd, teleurgesteld... zomaar wat woorden die we al inmiddels achttien maanden gebruiken om ons te uiten in persberichten, socials enzovoorts. Keer op keer worden we teleurgesteld en in de hoek gezet. Onze overheid is een waardeloze partner gebleken, een partner die liegt en bedriegt."