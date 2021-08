Coronanieuws: vanaf zaterdag vier weken wachten op vinkje na Janssen-prik

04.38



Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) slaagt er niet in om de achterstanden in te lopen die door de coronapandemie zijn ontstaan, is te lezen in Trouw. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog op hun praktijkexamen en 450.000 mensen moeten hun theorie-examen nog doen, ruim de helft van het aantal examens dat het CBR normaal op jaarbasis afneemt. De wachttijd kan toenemen tot vier maanden. Pogingen extra examinatoren aan te trekken verlopen moeizaam.