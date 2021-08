Droomstart voor passievolle Bob Peeters in Oss: 'Moeten nederig blijven'

Bob Peeters voor het eerst als trainer langs de lijn bij TOP Oss (foto: OrangePictures). vergroot

Als nieuwe trainer had Bob Peeters zich een op papier makkelijkere start kunnen bedenken bij TOP Oss. Maar wat op papier staat is in het voetbal zeker niet altijd gelijk aan wat er op het veld gebeurt. Na de winst op Excelsior volgde een thuisoverwinning op degradant VVV-Venlo. Zo is de opvolger van Klaas Wels meer dan uitstekend begonnen aan zijn klus in Oss.

Peeters bekeek de warming-up van zijn ploeg bijna volledig vanuit de dug-out, terwijl hij tijdens de wedstrijd tegen VVV regelmatig in het veld stond om zijn ploeg te coachen. "Ik ben soms vrij emotioneel", zegt de voormalig Belgisch international. "Ik heb mijn excuses aangeboden bij de scheids. Je team doet er alles aan om te winnen, als coach heb je dan weinig impact. Dan probeer je er toch te zijn in moeilijke momenten."

"Soms zijn de emotie en passie iets groter dan het misschien hoort."

"Zo zit ik in elkaar als coach, ik leef heel erg mee en wil de spelers tot het uiterste pushen. Je kunt niet alleen op de bank gaan zitten en hopen dat de spelers er alles aan doen", vervolgt Peeters zijn verhaal. "Je moet er ook zijn als ze het lastig hebben. Na afloop was ik heel blij, soms zijn de emotie en passie iets groter dan het misschien hoort. Ik was ook zo als voetballer. Ik probeerde altijd voorop te gaan in de strijd. Mouwen opstropen. Dat wil ik van mijn team ook. En tot nu toe vullen ze dat perfect in."

Lorenzo Piqué is begonnen aan zijn tiende seizoen in dienst van TOP Oss. Niet vaak kende een nieuwe voetbaljaargang zo'n start. "Echt hè! Mooier kun je niet beginnen", zegt hij met een grote lach op het gezicht. Bij de start van het seizoen had hij misschien niet gerekend op zes punten uit de eerste twee duels. Toch kijkt hij er ook niet helemaal raar van op. "Ik speel natuurlijk al jaren in de Keuken Kampioen Divisie. Clubs waarvan je eigenlijk verwacht dat ze sterk zijn beginnen soms wat minder, terwijl ze dan na de winter de stijgende lijn te pakken krijgen. En andersom."

Na jaren onder Wels gespeeld te hebben, volgt Piqué nu de aanwijzingen van Peeters op. "Ik heb meerdere trainers meegemaakt. Klaas natuurlijk wat langer, ik wist wat me te wachten stond. Na zo’n tijd weet je ook wat je van elkaar kunt verwachten. Peeters is anders, want iedereen is anders. Maar het is niet dat hij echt iets anders doet.”

"Keihard werken, nooit zeuren en er altijd positief voor gaan."

Duidelijk is wel dat ze bij TOP Oss met veel plezier op het veld staan. De ploeg straalt lef en vertrouwen uit. "Het voelt goed, je ziet ook dat we voor elkaar willen knokken. Zo trainen we ook, dat zie je in het veld terugkomen." Peeters ziet dat ook. "Ik ben bij een club terechtgekomen waar een team staat waar iedereen weet wat er gevraagd wordt. Keihard werken, nooit zeuren en er altijd positief voor gaan."

"Gaan we verliezen? Dat denk ik wel. Laat ons hopen van niet, maar we gaan wel eens verliezen", gaat Peeters verder. Op de tribune werd er in de tweede helft veelvuldig op telefoontjes gekeken naar de stand. En ook het 'kampioenen, kampioenen' rolde al van de tribune. De oefenmeester vindt het mooi. "We zijn op de goede weg. Qua teamgeest en voetbal. Maar we moeten nederig blijven, we hebben pas twee wedstrijden gespeeld. Me moeten hard blijven werken." Het zijn woorden die een trainer eigenlijk moet zeggen, maar uit alles blijkt dat hij vooral ook geniet.

En terecht. Al is het voor TOP Oss geen unieke situatie. De afgelopen twee seizoenen opende de club met nul en één punt uit de eerste twee duels. De twee seizoenen daarvoor begon de club ook met 'zes uit zes'.

