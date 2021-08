Agenten lossen schoten bij arrestatie duo dat botst op politieauto

Agenten hielden na de achtervolging door Helmond en Eindhoven twee mannen aan (foto: Instagram wijkagent Robbie). vergroot

Agenten hebben vrijdagnacht schoten gelost bij de aanhouding van twee mannen in de Bisschop Bekkerslaan in Eindhoven. Deze twee - een 19- en 22-jarige Eindhovenaar - zaten in een bakwagen die bijna een uur lang door de politie werd achtervolgd.

Volgens een politiewoordvoerster wilden agenten de bestuurder van de bakwagen laten stoppen omdat die zich verdacht gedroeg. De bestuurder gaf echter gas bij en ging ervandoor. "Waarom hij op de vlucht sloeg, zijn we nu aan het onderzoeken."

Onderzoek

In de Bisschop Bekkerslaan botste de bakwagen op een politieauto. Vervolgens konden de twee Eindhovenaren worden aangehouden. Bij die arrestatie losten agenten schoten. Ook werd een diensthond ingezet.

De bakwagen is in beslag genomen voor onderzoek.

Agenten trokken hun wapen bij het aanhouden van de mannen in de Bisschop Bekkerslaan in Eindhoven (foto: L. Smits). vergroot

