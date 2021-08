Vrouwen borduren in twee jaar geschiedenis van Deurne op spandoek

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Het Tapijt van Deurne in de Willibrorduskerk

De geschiedenis van 1300 jaar Deurne is in borduursels uitgebeeld op een 20 meter lang spandoek dat in de Sint-Willibrorduskerk hangt. Twee jaar lang hebben acht dames van de Paramentengroep van de parochie eraan gewerkt. Een gigantisch karwei. Maar volgens Liset van Erp van de groep is het borduren verslavend.

Het begint bij de ijstijd en eindigt met gerafelde draden. Omdat de geschiedenis verder gaat, is het wachten totdat iemand de draad weer oppakt. Het idee voor het tapijt van Deurne deed Van Erp op in het Franse Bayeux, waar ook zo'n doek hangt. In totaal zijn er veertig taferelen uit de historie van Deurne geborduurd. Twee jaar lang is er wekelijks in de sacristie van de kerk aan gewerkt en het resultaat mag er wezen.

Proeflapjes

"We zijn in augustus 2018 begonnen met de proeflapjes en om ons de techniek eigen te maken", zegt Van Erp. De viering van 1300 jaar Deurne is de aanleiding geweest om het doek te gaan maken. "Het vertelt zelfs meer dan 1300 jaar geschiedenis. Het vertelt vanaf het ontstaan van de Peel in de ijstijd, wat ruim 10-duizend jaar geleden is.

"Het was het leukste wat je kunt bedenken. Het is gewoon verslavend om te borduren. Niets is zo leuk als bezig te zijn met je hobby", aldus een enthousiaste Liset van Erp. "Het groeit onder je handen en niks is leuker als creatief bezig zijn."

Skippen

Wie de geschiedenis van een dorp wil uitbeelden moet natuurlijk keuzes maken. "We hadden er makkelijk nog 40 onderwerpen bij kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat de Peelbrand er bij is gekomen, hebben we een heel artikel over onderwijs op een andere manier moeten onderbrengen, Ja die Peelbrand is zo bepalend geweest voor Deurne, die moest er in", zegt Liset: "En zo blijf je dus met dat project bezig tot aan het laatste moment."

Het tapijt van Deurne is nog tot 24 oktober te zien in de kerk op de Markt in Deurne.

